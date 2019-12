Sanremo. Gli Internazionali BNL d’Italia 2020 sono già iniziati. Sabato 30 novembre sui campi in terra rossa del Tennis Club Solaro folta partecipazione degli atleti provenienti dai circoli di tutta la provincia del Torneo del circuito Federale TPRA “Pre-quali IBI20 di IV Categoria”. Due distinti tabelloni per gli incontri di singolare maschile e femminile ed un tabellone per il torneo di doppio maschile.

Tra le donne il torneo singolare “Pre-quali IBI 20” è stato vinto da Carmela Sorbara del TC Ventimiglia che si è aggiudicata la finale su Egizia Gargarelli al tie-break con il punteggio di 4-2 4-1. Tra gli uomini la vittoria è andata a De Grandis del TC Imperia vincendo su Mauro Orrù con il punteggio 4/1 1/4 10/6. Il tabellone del doppio maschile ha visto la vittoria della coppia Pietro Negri e Orrù Mauro sulla coppia Davide Garuti e Stefano Lamberti con il risultato 4/2 3/4 10/7.

I vincitori del tabellone singolare maschile e femminile oltre al consueto trofeo si sono aggiudicati un “biglietto ground” per gli Internazionali BNL d’Italia” che si svolgeranno a Roma dal 4 al 17 maggio e la partecipazione alla fase finale regionale IBI 2020 Amatoriali FIT/TPRA di IV Categoria che vedrà i vincitori delle quattro province liguri disputarsi l’accesso alle finali nazionali sui campi del Foro Italico in contemporanea appunto con gli Internazionali di Roma.

L’agonismo non è certo mancato ma di fatto ha prevalso la voglia di giocare a tennis divertendosi. Tutti i partecipanti hanno potuto godere della splendida giornata di sole e nello spirito di amicizia che contraddistingue gli incontri del TPRA hanno condiviso la pausa pranzo tutti insieme al ristorante Bistrot del Sol all’interno del Resort.

Prossimo appuntamento al Tennis Club Solaro il 28 e 29 dicembre con il Torneo Gazzetta Challenge Natale al Solaro che prevede i tabelloni Open Singolare Maschile Lim. 4.4, Doppio Maschile e Misto Lim. 4.2. Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria del circolo.