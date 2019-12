Sanremo, al Palafiori open day dell’istituto tecnico turistico e professionale per i servizi sociosanitari Ruffini Aicardi

Sanremo. Venerdì 13 dicembre dalle 12.30 alle 18.3, presso il Palafiori di corso Garibaldi a Sanremo, docenti e studenti dell’istituto tecnico turistico e dell’istituto professionale per i servizi per l’assistenza sociale e sanitaria Ruffini Aicardi incontreranno gli studenti delle terze medie e le loro famiglie e i docenti referenti per l’orientamento della scuola secondaria di l grado, per illustrare l’offerta didattica relativa ai due corsi di studi.

In questa occasione, si potranno ricevere informazioni sui quadri-orario, materie di indirizzo, progetti attuati dall’istituto, percorsi per alternanza scuola-lavoro e possibilità di inserimento nel mondo del lavoro o prosecuzione degli studi dopo il diploma.

Nel pomeriggio, indicativamente alle 16.30, ci sarà un momento più istituzionale, in cui sarà presentata la nuova sede dell’istituto in fase di realizzazione presso la sede del Mercato dei Fiori di Valle Armea. Dalla dirigenza del “Ruffini-Aicardi” riferiscono che: «I lavori procedono velocemente, il nuovo plesso, conforme alle norme sulla sicurezza per

edifici scolastici, dotato di aule spaziose, laboratori e impianti sportivi, comincerà ad accogliere parte degli studenti già dai primi mesi del 2020 e entrerà pienamente in funzione con l’inizio del prossimo anno scolastico.

Pur non essendo nel centro della città, la nuova scuola si trova in una posizione facilmente raggiungibile già con i mezzi pubblici attuali delle linee Sanremo-Imperia e Sanremo-Taggia della Riviera Trasporti, a cui si aggiungeranno nuove corse dedicate, nelle fasce orarie degli studenti, per garantire collegamenti con il centro di Sanremo, l’autostazione di piazza Colombo e la stazione ferroviaria».