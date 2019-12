Sanremo, al Colombo corsi per insegnanti di Scienze. Prossimo evento all’Acquario di Genova

Sanremo. E’ partito il nuovo percorso di aggiornamento professionale dedicato agli insegnanti di Scienze della provincia di Imperia. Volto a favorire la didattica laboratoriale e l’approccio per problemi, il ciclo di incontri vedrà gli insegnanti in trasferta eccezionalmente a Genova il 17 febbraio, per un momento di alta formazione presso l’Acquario più famoso d’Italia.

Come ufficio scolastico didattico-metodologico la referente Tiziana Montemarani spiega: «Abbiamo voluto creare dei percorsi più pratici che incentivino gli insegnanti ad avere un approccio più concreto con gli studenti, con tecniche che favoriscano l’attenzione e la partecipazione. Il titoli dei prossimi incontri saranno “La biodiversità e la dimensione di Darwin” e il “Mar Mediterraneo”. I corsi sono aperto a tutti gli insegnanti della provincia».

Per informazioni rivolgersi all’istituto Colombo o direttamente all’ufficio scolastico provinciale di Corso Matteotti a Imperia.