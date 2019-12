Sanremo, al Casinò torna “Pole Dance Show”

Sanremo. Un bel regalo di Natale del Casinò per i suoi clienti. Lo spettacolo Pole Dance Show ha divertito, meravigliato e “fatto volare” il pubblico in sala De Santis sabato scorso, 14 dicembre. Gli auguri di buone festività sono arrivati dalle ballerine del “Corpo di ballo “Gran Casinò Sanremo” nei loro caratteristici costumi natalizi, dai “voli acrobatici” di Alyce e dalla musica del Dj Alessio Berti. Un successo che si ripeterà sabato 21 dicembre alle 21.30 sempre ad ingresso gratuito.

Show coinvolgente ed emozionante, pensato per la clientela del Casinò di Sanremo e per i tanti estimatori di questo genere di danza acrobatica presenta un mixer di grazia, flessibilità e forza fisica per sfidare le leggi della gravità attraverso un palo, quasi una disciplina atletica che diventa spettacolo. La nuova proposta d’intrattenimento d’autore per il periodo natalizio, uno scenografico evento di musica e ballo per la prima volta in sala De Santis, dedicato a tutti gli appassionati di musica e di questa disciplina, torna in scena sabato 21 dicembre dalle 21.30.

La Pole Dance Alyce volteggerà come una farfalla capace di sollevarsi da terra, sfidando le leggi della gravità, interpretando le tante figure artistiche che si possono creare intorno al palo. Il corpo di ballo “Gran Casinò Sanremo” si scatenerà nel repertorio musicale dedicato alla musica anni 70, 80 e 90, nazionale ed internazionale, accuratamente scelta dal DJ Alessio Berti.

Pole dance Show arricchisce il calendario eventi della città di Sanremo, dove il leitmotiv è la musica, “aspettando” la settantesima edizione del Festival della Canzone italiana. L’ingresso a Pole Dance Show è gratuito come l’open beverage per tutti i clienti. Si può accedere alla sala De Santis, al primo piano della Casa da Gioco, previa registrazione.