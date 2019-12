Sanremo, al Casinò si festeggia il Capodanno vecchio russo

Sanremo festeggia il Capodanno russo. L’associazione culturale Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d’Azur invita tutti a partecipare al Capodanno Vecchio Russo l’11 gennaio alle 20.30 nell’elegante ristorante Biribissi del Casinò di Sanremo.

«Lo sapevi che in Russia il Capodanno si festeggia due volte? Questa curiosa usanza – tutta russa – di festeggiare l’anno nuovo 2 volte ha origini ben precise e la storia parte da un passato molto lontano. Pietro il Grande desiderava avvicinare la Russia all’Europa emanò, quindi, un decreto: il primo giorno di ogni anno sarà celebrato a gennaio e, pertanto, l’anno nuovo comincerà il primo gennaio, precedentemente, in Russia, l’anno nuovo si festeggiava ai primi di marzo.

In quel periodo in Russia vigeva ancora il calendario giuliano che duro’ fino al 1917, quando, i bolscevichi resero ufficiale quello gregoriano. Però, al momento del passaggio sorse un problema, la differenza tra calendario giuliano e

gregoriano consisteva in 13 giorni. Per risolvere tale discrepanza, i bolscevichi presero una singolare decisione: il giorno seguente al 31 dicembre 1917 non si sarebbe chiamato primo gennaio 1918, ma, 14 gennaio. Il secondo giorno sarebbe stato il 15 gennaio e così via.

Una volta varato l’uso del calendario gregoriano si cominciò a festeggiare il nuovo anno in data primo gennaio. Ma, i russi non si adattarono a tale consuetudine e molti continuarono a festeggiare il Capodanno Vecchio che cade il 13 gennaio in nome di una bella vecchia tradizione. Pertanto, il Capodanno Vecchio Russo si festeggerà a Sanremo l’11 gennaio alle 20.30» – spiegano gli organizzatori.

La serata sarà caratterizzata da un’atmosfera accogliente con cena e menu’ appositamente preparato per la serata con:

Antipasti

Tartare di salmone con finocchi e citronette al lampone

primo piatto

risotto allo champagne con ostriche e melograno

secondo piatto

trancio di ombrina su crema di zucca e brunoise di verdure

dolce

tiramisu’ ai frutti di bosco e salsa al cioccolato

Durante la cena si esibiranno in un concerto musicale Marisa Fagnani e Gianni Martini. Musica e canzoni russe, italiane e francesi saranno suonate con accompagnamento di una fisarmonica, un piano ed una chitarra.

Le composizioni saranno di Bovio, Gambardella, De Curtis, Rossini, Veloso; il soul francese di Piaf, Greco, Becaud; le melodie russe di “ochi ciornie”, valzer di Doga e romanze, la musica di Gershwin, Morricone e Nino Rota. Seguirà la lotteria con tre premi di cui il primo un bellissimo quadro ad olio. Festa da ballo con musica da discoteca anni 80-90.

«Cari amici, saremo lieti di incontrarvi per conoscere nuove persone. La belle époque è, forse, tornata, interverranno anche molti moscoviti che raggiungeranno Sanremo appositamente per tale festeggiamento. Prezzo per adulti 65 euro , per bambini fino a 13 anni 40 euro. Per prenotazioni si prega di contattare +39-3279852333 o +39-3317575395» – dice l’associazione culturale Liguria Russia Sanremo Nice e Cote d’Azur.