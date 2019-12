Sanremo, accensione dell’albero di Natale: scatta il divieto di transito in piazza Colombo

Sanremo. Sabato 7 dicembre, alle 18.15, si terrà l’accensione dell’albero di Natale nella centralissima piazza Colombo, momento molto atteso da grandi e piccini. L’accensione sarà arricchita da un vero e proprio spettacolo dal titolo “Ballando sotto l’Albero” con la partecipazione dei “Seconda Materia”, artisti acrobati provenienti da Santarcangelo di Romagna, e degli “Urban Theory”, stomp dancers, hip hop e street dancers che partecipano al nuovo show di Fiorello su Rai Uno, “VivaRai Play”.

Scatta perciò dalle 17 alle 20 il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli in piazza Colombo. Sono derogati dai divieti di transito i mezzi di polizia, soccorso, emergenza, servizi pubblici e mezzi raccolta rifiuti urbani.

Le disposizioni dell’ordinanza saranno rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali mobili, in considerazione della temporaneità del provvedimento, nonché mediante gli ordini impartiti dagli agenti preposti alla disciplina del traffico.

