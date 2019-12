Sanremo, a Villa Nobel la conferenza e tavola rotonda sulla pace

Sanremo. Grande partecipazione questa mattina a Villa Nobel per la conferenza e tavola rotonda sulla Pace, con Ouided Bouchamaoui, e Hèlèn Langevin Joliot, nipote di Marie Curie. La tavola rotonda è stata moderata da Roberto Basso, mentre il vicesindaco Alessandro Sindoni ha aperto la conferenza, con un intervento sull’importanza della cultura, quale elemento di attrazione turistica.

A seguire è intervenuta Ouided Bouchamaoui, che è stata insignita del prestigioso Premio nel 2015. Ouided Bouchamaoui era l’unica componente femminile del “Tunisian national dialogue quartet”, che ha svolto un ruolo fondamentale per il processo di transazione della democrazia. Il Premio Nobel ha affermato «Ho avuto l’onore di rappresentare la Tunisia in un momento topico. La Pace ed il dialogo possono affermarsi ed evitare il caos».

A seguire è intervenuta Hèlèn Langevin Joliot, con un discorso rivolto ai numerosi giovani presenti che si è concluso con una dichiarazione sull’uguaglianza di genere: “Le Donne hanno fatto tanto per la Pace, nell’uguaglianza di genere c’è anche la difesa della Pace”. Tante le domande poste dai partecipanti, in particolare dagli studenti che hanno dimostrato particolare attenzione ed interesse per gli argomenti affrontati.

La giornata prosegue alle 15 con una tavola rotonda a cui prenderanno parte il dott. Vincenzo Palmero, CRI, ed il dott. Omar Abulcadir e la dottoressa Stefania Baldini. Dalle 16:30 è prevista la diretta da Stoccolma per la cerimonia di consegna dei Premi Nobel. L’ingresso agli eventi è libero.