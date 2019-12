Sanremo, a scuola sirene guaste. L’evacuazione scatta con le trombe da stadio

Sanremo. Non funzionano le sirene d’emergenza e a scuola la prova d’evacuazione scatta con le trombe da stadio. Il singolare episodio si è verificato martedì scorso presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di via Volta che ospita medie, elementari e materne cittadine. Un “esperimento” che annualmente sono tenuti a fare le scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di misurare tempi di reazione e verificare eventuali criticità per preparare al meglio insegnanti e studenti all’arrivo di un possibile reale evento.

«L’uso delle bombolette per il tifo non è da vedersi come una falla nella sicurezza. A proporlo come valida alternativa alle sirene, al momento inutilizzabili, è stato il responsabile della sicurezza dell’istituto», spiega il preside reggente Giuseppe Monticone (nominato in sostituzione dell preside Zappulla sospesa). La “tromba” verrebbe utilizzata a causa di un guasto al sistema d’allarme che sarebbe bloccato per via di alcuni sensori difettosi che hanno costretto la dirigenza scolastica a disattivarlo per intero. Un problema che si spera di risolvere con i lavori appaltati dal Comune e che sono in fase di svolgimento.

Se è vero che ci sono scuole in Italia che ricorrono addirittura ai campanacci per le simulazioni delle evacuazioni, tra i genitori del plesso in oggetto si è levata una certa preoccupazione. Secondo le testimonianze di alcuni di loro, le trombe non sarebbero state sentite nei locali mensa e nelle cucine. «Fosse successo veramente qualcosa cosa sarebbe accaduto?», si chiedono le famiglie che annunciano una richiesta di chiarimenti urgente e si dicono pronte a fare denuncia alle autorità. La protesta viene alimentata anche da altri segnali non proprio confortanti. Un neon della scuola si è bruciato circa sei mesi fa e non è ancora stato sostituito.