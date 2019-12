Sanremo. Mobilitazione di soccorsi per un 14enne italiano, di nome Claudio, che non è rientrato a casa. Il ragazzino vive da poco a Sanremo, non vedendolo i genitori hanno lanciato l’allarme.

A cercare l’adolescente sono gli agenti del commissariato di polizia matuziano, che stanno passando al setaccio la città per ritrovarlo.