Sanremese-Seravezza, i convocati biancoazzurri

Sanremo. Questa mattina la Sanremese si è allenata al Comunale in vista della gara con il Seravezza. Il match, valido per l’ultima giornata di andata del campionato di serie D – girone A, si giocherà domani 22 dicembre, allo stadio Comunale, con inizio alle 15.

La squadra, dopo essersi soffermata in sala video, ha svolto come di consueto la rifinitura. Dopo alcuni esercizi atletici di attivazione muscolare, i biancoazzurri hanno lavorato sulla tattica e sugli schemi sui calci piazzati. Ancora a riposo gli infortunati Pici (frattura composta del perone) e Lo Bosco (lesione al retto femorale), per il resto tutti gli altri sono a disposizione.

Al termine dell’allenamento, mister Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati:

Portieri: Caruso (’99), Signorini (’99).

Difensori: Maggi (’01), Bregliano, Manes, Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00), Buccino

M. (’02).

Centrocampisti: Taddei, Spinosa, Demontis, Fenati, Gagliardi, Likaxhiu (’00), Fava (’02).

Attaccanti: Colombi, Scalzi, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

Prima dell’inizio della partita sarà possibile acquistare ai botteghini i panettoni e i pandori Paluani al costo di 10 euro l’uno per dare un contributo alla ricerca e sostenere la Lega Italiana Fibrosi Cistica. Al match assisterà l’ex calciatore della Sanremese Enrico Vella.

Il forte centrocampista (81 presenze, 16 gol e due promozioni dalla D alla C/1 dal 1977 al 1980 e poi di nuovo in biancoazzurro nel campionato di Prima Categoria 1989/90) sarà omaggiato dai tifosi della Gradinata Nord con una speciale coreografia.