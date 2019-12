L’attore sanremese Samuele Nazionale debutta al Teatro Duse di Genova

Sanremo. Il giovane attore sanremese, Samuele Nazionale, neodiplomato al Teatro Nazionale di Genova, debutterà con Riccardo III di Shakespeare, in scena al Teatro Duse dal 5 al 9 febbraio e interpreterà un giovane uomo di grande potere che ama godere la vita oltre ogni eccesso, Lord Chamberlain Hastings. Tre anni fa, Samuele, aveva raccontato a R24Young la sua passione per il cinema ed il teatro, al tempo si trattava solamente di un sogno, oggi, quel sogno lontano sta iniziando a diventare realtà.

R24Young ripercorre la sua esperienza scolastica, le sue esperienze, le sue sfide e i progetti futuri.

Ciao Samuele, ti va di raccontarci le esperienze indimenticabili che hai fatto durante il tuo percorso di studi?

Il secondo anno è stato incredibilmente intenso. Tra le esperienze che mi hanno appassionato di più c’è sicuramente il lavoro su uno dei Cori dell’Antigone di Sofocle seguito dal nostro direttore Marco Sciaccaluga, regista teatrale direttore della nostra scuola. Abbiamo potuto esplorare la recitazione corale tipica delle tragedie greche, imparando a far vivere battute che ci parlano da un passato così lontano, ma mai necessarie quanto oggi. Altrettanto interessante è stato il seminario con Mercedes Martini su “Una delle ultime sere di Carnovale” di Goldoni, dove una partita a carte (meneghella) a casa di un facoltoso mercante veneziano, Zamaria (che interpretavo io), si trasforma in una divertentissima serie di equivoci e sorprese in cui un ricchissimo ensemble di personaggi rivela tra tante risate le speranze, le paure, le gelosie di uomini e donne di ogni età e ceto sociale. Dai “putti” (servi) al disegnatore di stoffe, dal padrone di casa alle prese con una figlia indomabile alla ricamatrice venuta dalla Francia, ognuno è protagonista in questa rete intricata di rapporti affettivi e sociali.

Per quanto riguarda gli spettacoli?

A giugno abbiamo avuto inoltre modo di presentare al pubblico in due serate una rassegna di scene da vari testi, a cui abbiamo lavorato con il nostro insegnante Massimo Mesciulam. Ho potuto lavorare alla prima scena del “Misantropo” di Molière, in cui interpretavo il poeta Oronte; “Intrigo e Amore” di Schiller, in cui invece ero Wurm, uno degli antagonisti più estremi e spietati del teatro moderno; e soprattutto “Vita di Galilei” di Brecht, in cui ho interpretato Andrea Sarti e ho avuto l’onore di recitare insieme al mio insegnante (Mesciulam, interprete storico di Galilei). È una delle esperienze di cui più faccio tesoro: recitare al fianco di uno degli attori principali del Teatro Nazionale di Genova da molti anni è una lezione immensa, e un’opportunità molto rara. La nostra scuola era stata inoltre scelta dal regista franco/argentino Marcial di Fonzo Bo, ( Direttore della Comedie de Caen) che molti hanno visto interpretare Pablo Picasso nel film “Midnight in Paris” di Woody Allen, per mettere in scena il vaudeville “Un Cappello di Paglia di Firenze” di Labiche. È stata una grande soddisfazione per tutti preparare un provino così importante. importante. Il cast definitivo avrebbe incluso alcuni di noi allievi ma anche attori attivi a livello nazionale e internazionale, ma la produzione sfortunatamente è saltata per tagli ministeriali pesantissimi ai teatri italiani.

In cosa consiste la prova finale?

Il secondo anno si è concluso con l’Esame di Qualifica, che ci rende finalmente attori professionisti. Abbiamo dovuto preparare un monologo, un dialogo, una canzone, una coreografia e alcuni brani e coreografie corali, nonché un colloquio su storia del Teatro e del Cinema. Come monologo ho interpretato un giovane e irriverente Mozart da “Amadeus” di Schaffer; il dialogo era invece tratto da “Un Posto Luminoso Chiamato Giorno” di Kushner, dove ho interpretato Baz, un travestito anarchico che torna da un viaggio traumatico in cui, dopo essere stato imprigionato e rilasciato dalla polizia nazista, medita il suicidio ma viene salvato da un’inaspettata liaison sentimentale a Monaco, e incontra infine in un piccolo cinema…Adolf Hitler! Purtroppo, non ha il coraggio di ucciderlo perché, come dice in una meravigliosa battuta che mi commuove sempre, “Io voglio vivere.” Come canzone ho scelto “Memory” da “Cats” di Andrew Lloyd Webber, dove ho rivisitato il personaggio della vecchia gatta Grizabelle in “Griz”, un gatto randagio con 8 cucciolini da sfamare. La coreografia era invece ispirata a “Le Roi Danse” di Courbiau… l’avreste mai detto che il Re Sole balla hip hop e reggaeton? Per il colloquio di teoria ho scritto infine un saggio sul viaggio di Lee Strasberg e il suo Method a cui attingono i grandi attori di cinema (De Niro, Meryl Streep, Al Pacino, Jane Fonda per citarne alcuni).

Raccontaci del prossimo spettacolo, ovvero, Riccardo III

La prossima tappa è il nostro debutto sulla scena nazionale con Riccardo III di Shakespeare, diretto dal nostro pedagogo Massimo Mesciulam. Saremo in scena al Teatro Duse dal 5 al 9 febbraio. Io interpreterò il Lord Chamberlain Hastings, un giovane uomo di grande potere che ama godere la vita oltre ogni eccesso, consumato dall’alcol e dal suo amore smodato per le donne. Nonostante il suo essere così vizioso, tuttavia, mi sorprende di questo personaggio la lealtà incondizionata verso il suo sovrano, Re Edoardo, alla morte del quale scoppia una terribile lotta dinastica. Un mondo di complotti meschini e sanguinari però non è adatto ad una mente annebbiata dai fumi dell’alcol, e la sua lealtà gli costerà cara. È un personaggio estremo ma mai contraddittorio: tante cose mi avvicinano molto a lui, per altre invece ho trovato e trovo ancora distanze oceaniche da colmare, ed è per questo che mi sto lentamente sottoponendo ad una trasformazione anche fisica che spero unisca Samuele e Lord Hastings sempre di più.

Progetti futuri?