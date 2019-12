Sanremese, Pietro Negro convocato dall’under 17 dilettanti

Sanremo. Grande soddisfazione per la Sanremese Calcio e per Pietro Negro, classe 2003, militante nella Juniores biancazzurra. Il ragazzo, infatti, è stato convocato dalla Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 17 per un raduno che coinvolgerà i migliori giovani del Nord Italia.

Negro dovrà presentarsi mercoledì 11 dicembre a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dove verrà disputata una gara amichevole. La trasferta in terra lombarda seguirà la convocazione del giorno precedente che vedrà lo stesso Negro di scena con la Rappresentativa Regionale Under 17.

In questo caso, saranno presenti anche altri due giocatori delle giovani biancazzurre: Azaria Spada e l’estremo difensore Riccardo Del Ferro. I tre dovranno presentarsi martedì 10 dicembre presso il campo sportivo di Pietra Ligure.