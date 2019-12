Sanremese, «La città non segue come dovrebbe la squadra, tranne i soliti 300»

Sanremo. Ci scrive un nostro lettore: «Buongiorno, sono un tifoso della Sanremese calcio e volevo sottolineare lo splendido momento di forma della squadra che anche quest’anno si gioca la promozione alla categoria superiore.

La società ha fatto la sua parte allestendo un’ottima formazione, purtroppo l’unica nota dolente è la città che non segue come dovrebbe la squadra, tranne i soliti 300 che vanno sempre allo stadio ed i magnifici ragazzi della curva che seguono la Sanremese ovunque.

Purtroppo Sanremo è fatta così, ha il palato fine e non capisce che bisogna supportare la squadra in questi momenti, è facile andare allo stadio in serie c o in serie b. Forza Sanremese».