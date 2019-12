San Bartolomeo al Mare. Successo per la rappresentazione “U Presepiu in te l’aigua” realizzata in mare dall’Asd Topkayak.

Un gruppo dei ragazzi della scuola di kayak è sceso in acqua per dare vita a un prese vivente un po’ “insolito”. Il racconto con musica è stato eseguito da piazza Torre Santa Maria.

E’ riuscita la prima edizione di questo evento a cura di Top Kayak.