San Bartolomeo al Mare, cresce la curiosità per “U Presepiu in te l’aigua”

Cresce la curiosità a San Bartolomeo al Mare, in attesa della rappresentazione “U Presepiu in te l’aigua” che sabato verrà realizzata in mare dall’Asd Topkayak: «Sarà un presepe un po’ insolito, senz’altro una sorpresa – spiegano gli organizzatori -. Partiremo con il gruppo dei ragazzi della scuola kayak che scenderanno in acqua dalla sede presso il Circolo Nautico.

La presentazione e il racconto con musica verranno eseguiti a partire da Piazza Torre Santa Maria. Si tratta delle prima edizione di questo evento, del quale ci occupiamo interamente e con il solo aiuto di volontari (speaker, costumisti, videomaker, fotografo) che credono in questo progetto. Tutti i costumi sono stati fatti a mano, con materiali interamente recuperati dai genitori dei bimbi e dagli amici di Asd Topkayak».

L’appuntamento per questo presepe a colpi di remi è fissato per le 14:30 di sabato 28 dicembre. Questi gli eventi del programma elaborato dall’Ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare:

Da venerdì 27 dicembre a lunedì 6 gennaio

Tutto il giorno

Lungomare delle Nazioni

“Bancarelle in Festa”

Mercatino di oggettistica varia

Sabato 28 dicembre

Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

“U Presepiu in te l’aigua”

Presepe vivente in acqua, a cura di Top Kayak.

Martedì 31 dicembre

Ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Capodanno dei bambini

Animazione, giochi e caccia al tesoro in attesa dell’arrivo del nuovo anno.

Mercoledì 1 gennaio

Passeggiata del Primo dell’Anno

Ritrovo in Piazza Torre Santa Maria, ore 14.00

Passeggiata sul territorio con la guida ambientale Luca Patelli. Durata 2 ore.

Al ritorno scambio di auguri con panettone e cioccolata calda.

Mercoledì 1 gennaio

Piazza Torre Santa Maria

“Brindiamo al nuovo anno”

ore 14.30 Animazione musicale

ore 16.00 Brindisi & panettone

ore 17.00 Spettacolo in musica con fontane luminose

Domenica 5 gennaio

“Aspettando la Befana”

ore 11.00

Molo fondo via della Resistenza

Sfilata della Banda musicale in costume e “La befana vien dal mare” a cura di Top Kayak.

ore 14.30

Piazza Torre Santa Maria

Magic Alex > Spettacoli di magia, palloncini e bolle di sapone

Domenica 5 gennaio

Lunedì 6 gennaio

Dalle ore 9.00 alle 17.00

Palestra Comunale

Trofeo dell’Epifania, 27ma edizione – Tiro con l’arco – Campionato Regionale