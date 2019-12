San Bartolomeo al Mare, bilancio e servizi socio-assistenziali tra i punti del prossimo consiglio comunale

Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le 12:30 di lunedì 23 dicembre.

All’ordine del giorno – tra le varie voci – l’approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2018, l’approvazione dello schema di convenzione per il biennio 2020/2021 della gestione associata mediante convenzione dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Andora e San Bartolomeo al Mare.

La Convocazione Consiglio comunale sess.ordinaria seduta pubblica 1 convocazione-23.12.2019