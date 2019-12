Rugby, l’Union Riviera scende in campo nel fine settimana

Imperia. In questo secondo fine settimana di dicembre le squadre senior del rugby ligure saranno in sosta. Proseguiranno, invece, i tornei giovanili e domenica al Carlo Androne di Recco si svolgerà la quinta edizione del Memorial “Roberto Besio – Lorenzo Massa”. In campo si confronteranno le formazioni Under 16 della Liguria, del Piemonte, Lombardia Ovest ed Est, Toscana Costa e Toscana Centro.

Al di la dell’evento che vuole ricordare due importanti dirigenti, oltre che ex atleti, che tanto hanno operato per il bene della palla ovale regionale, questo appuntamento porterà sul rettangolo di gioco alcune formazioni di alto livello tecnico. Lo spettacolo è assicurato!

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (RECUPERI V GG ANDATA)

Savona – ProRecco/B (14,30 Fontanassa/SV arb. Torazza )

Union Riviera – Amatori Genova (15,30 PinoValle/Imperia arb. Kamili)

Classifica: CUS Pavia punti 20, Savona (***) 8, Amatori Genova (***) 5, Union Riviera (*) 4, Pro Recco/B (*) punti 0.

(*) = Partite da recuperare.

SERIE C/2 (RECUPERO IV GIORNATA ANDATA)

ValTanaro – CUS PO (SUV a Farigliano arb. Bucci)

Classifica: DR Ferroviaria Spezia e Lions Tortona punti 15, CUS PO 14, ValTanaro 6, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto punti – 8.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VII GIORNATA) domenica

FTGI Embriaci – A.S.R. Milano (14,30 Carlini/Genova arb. Tonelli)

Kawasaki Robot Calvisano – Unione Monferrato

Nordival Rovato – CUS Torino

Como – Tutto Cialde Lecco

CUS Milano – IM Exchange Viadana

Classifica: Calvisano punti 29, ASR Milano 22, Unione Monferrato 16, CUS Torino 15, Rovato 12, Lecco 10, Viadana 6, Como ed Embriaci punti 1.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (VII GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Ligues1 – Ivrea 33/24 (recupero giocato giovedi sera a Recco)

Biella – FTGI Ligues1 (Stadio del Rugby arb. Barrafranca)

Amatori Novara – Rivoli

Collegno – San Mauro

Ivrea – Moncalieri

Classifica: Biella punti 26, Ivrea 23, Rivoli 21, Novara 18, Ligues1 16, Collegno e San Mauro 5, Moncalieri punti 1.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (VII GIORNATA) domenica 12,30

Amatori Genova – FTGI Ligues2 (Comunale Sant’Olcese arb. Franchini)

Chieri – Union Riviera (Comunale di Pessione arb. Volpe) sabato 7/12 ore 14:30

FTGI Embriaci2 – Unione Monferrato2 (Stadio Carlini/Genova arb. Grondona)

VII Torino in sosta

Classifica: VII Torino (*) punti 25, Amatori Genova (*) 24, Ligues2 (*) 15, Embriaci2 (*) 6, Chieri ed Union Riviera (*) 5, Monferrato2 (*) 1.

V MEMORIAL “ROBERTO BESIO – LORENZO MASSA” UNDER 16 (domenica ore 10,00)

Campo Carlo Androne di Recco

In campo Liguria, Piemonte, Toscana Centro, Toscana Costa, Lombardia Est e Lombardia Ovest.

(arbitri Zaami, Costa, Catano, Cassinelli,)

UNDER 14 sabato 7/12

CUS Genova1 – Savona (15,00 Carlini arb. Pastorino)

CUS Genova2 – Amatori Genova (16,00 Carlini arb. Banchero)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA (domenica 10,00)

Under 10/8/6

Campo Marco Calcagno di Cogoleto (Org. Vespe Cogoleto)

UNDER 12

MEMORIAL PIERO BINELLI (Campo Pino Valle di Imperia domenica 9,30 arb. Ardoino L.)

SERIE A FEMMINILE (VII GIORNATA) domenica 14,30

LeMastine Parabiago – CUS Genova (Campo Provinciale Noverasco di Opera/MI arb. Paparo)

Biella – Monza

Chicken CUS Pavia – Lions Tortona

CUS Milano in pausa

Classifica: Monza punti 23 , Chicken CUS Pavia e CUS Milano 15, Parabiago e CUS Genova 10, Tortona 9, CUS Genova 5, Biella 0.