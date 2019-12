Rocchetta Nervina, un ponte per toglierla dall’isolamento

Rocchetta Nervina. Un ponte Bailey per collegare Dolceacqua e Rocchetta Nervina, togliendo quest’ultima dall’isolamento in cui è finita da quando una frana ha sgretolato parte del manto stradale della provinciale 68: l’unica via di accesso al paese.

«La soluzione di piazzare un ponte è stata quella che, insieme al collega di Rocchetta, abbiamo sostenuto da subito in quanto la più sicura – dichiara il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola – In attesa di un’approfondita analisi geologica sul terreno oggetto della frana; è inoltre la più veloce per poter permettere alla comunità di Rocchetta Nervina di tornare ad una “quasi normalità”. In questo modo, gli interventi di ripristino della strada potranno essere fatti con i giusti tempi delle verifiche valutando le più adatte soluzioni d’intervento e si consentirà alle attività commerciali del paese, che ricordo sono diverse, e la cui crisi avrebbe messo a rischio oltre 40 posti di lavoro, di rimanere aperte».

Dietrofront, dunque, del presidente della Provincia Domenico Abbo, che dopo aver dichiarato nella serata di ieri che l’ipotesi ‘ponte’ era da scartare per i costi eccessivi, ha invece optato per l’allestimento dell’infrastruttura, che verrà probabilmente affittata. «Il ponte sarà allestito nelle prossime settimane – fa sapere l’ente proprietario della strada – Venerdì 6 dicembre verrà effettuato un sopralluogo con una ditta specializzata di Brescia, solo in quel momento saranno certi i tempi di allestimento. E’ E’ comunque presumibile che tutto possa essere pronto prima di Natale».