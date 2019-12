Sanremo. Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo. É lo stesso comico e regista ad annunciarlo a Fabio Fazio nel salotto del programma “Che tempo che fa“, andato in onda ieri sera su Rai 2.

«Sanremo per me è un’altra fiaba, una favola, eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, io sono l’unica cosa sicura, Amadeus non so se verrà», scherza il vincitore del premio Oscar nel 1999 per il film “La vita è bella”.

«Quando mi dicono Sanremo è come dire Pinocchio, è una favola - prosegue - è il settantesimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola, sarà un Sanremo straordinario».

L’ultima volta di Benigni sul palcoscenico del teatro Ariston era stata nel 2011 quando, dopo essere entrato in sala in sella ad un cavallo bianco sventolando il Tricolore, aveva tenuto un discorso dedicato ai 150 anni dell’Unità d’Italia.