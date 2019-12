Sanremo. Fortunatamente non si è rotta nessuna tubatura, men che meno di un impianto fognario. Sono i lavori per il restyling di piazza Bora D’Olmo e di parte della centralissima via Matteotti che si spingono fin sotto il cinema teatro Ariston.

Le opere di riqualificazione sono partiti a metà mese di maggio scorso e dovrebbero concludersi alle porte dell’estate 2020 ..

I lavori dovrebbero durare, come da cronoprogramma, circa 9 mesi, nei quali si avranno tre interruzioni: ad agosto, durante le festività natalizie e il Festival. La prima picconata è stata data di fronte al bar Festival, nella zona della vecchia edicola rimossa di recente.

L’intervento, del valore di 1 milione e 600 mila euro (in parte finanziato dalla convenzione con The Mall), prevede la sistemazione delle fognature e di tutti gli altri sottoservizi.