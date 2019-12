Rari Nantes Imperia, buone gare per gli esordienti alla III° Prova Regionale di Nuoto

Imperia. Ad una settimana di distanza dall’ultimo test, sempre nella piscina di Albenga, gli Esordienti A e B sono tornati in vasca per disputare la III° Prova Regionale di Nuoto.

I più giovani della categoria B, allenati da Federica Atzori si sono cimentati in varie discipline: Giulio Bellini nei 50 metri Farfalla e nei 100 Misto; stesse prove di Chiara Rossi e Massimo Vander Awera. Invece Irene Rossi è scesa in acqua nei 50 Farfalla e nei 200 Dorso. Al termine della giornata di gare la allenatrice Atzori ha commentato: «Sono soddisfatta perchè alla fine delle prove ho visto dei bambini felici ed orgogliosi di ciò che han fatto. Molto buone le prove delle gemelle Rossi e di Giulio Bellini, così come ho applaudito la prova di Massimo al debutto assoluto che, dopo un po’ di ansia iniziale, ha tirato fuori una bella grinta».

Le fa eco, l’allenatore delle Esordienti A Davide Dreossi che ha seguito: Roberta Ascheri, Anna Luce Marzorati, Alexandra Lupi, Martina Rigardo, Siria Tassone e Frida Callari. Tutte impegnate nei 100 metri Stile Libero e nei 200 Misto. Le squadre poi si sono ritrovate in pizzeria per festeggiare la prima parte di stagione e brindare all’arrivo del Natale e dell’anno nuovo.

I giovani saranno attesi da un mese e mezzo di lavoro, in vista del prossimo impegno che si terrà il 26 gennaio. Dove? Nella rinnovata piscina Cascione e sarà un appuntamento da non fallire.