Qualità ambientale certificata per il Parco Alpi Liguri: rinnovato il sistema di gestione ambientale dell’ente

Imperia. Il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri ha rinnovato per altri tre anni la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale secondo gli standard della norma UNI EN ISO 14001:2015, confermando il proprio impegno alla valorizzazione delle tematiche ambientali e alla condivisione di progetti partecipati sul territorio dell’area protetta.

La sigla ISO14001 identifica infatti uno standard di Gestione Ambientale stabilito a livello internazionale, con una serie di requisiti ai quali un’organizzazione può aderire, in maniera del tutto volontaria, per attuare e migliorare la propria politica ambientale.

Si tratta dunque di un riconoscimento importante, che assegna al Parco delle Alpi Liguri un valore aggiunto, specie in qualità di gestore di aree protette di elevatissimo pregio naturalistico: fra i propri obiettivi ambientali, il Parco si impegna infatti a promuovere la fruizione turistica sostenibile del territorio, assicurare la conservazione del patrimonio naturale, sensibilizzare residenti e visitatori, evitare sprechi, ricorrere ove possibile all’uso di fonti energetiche rinnovabili e aumentare la conoscenza delle risorse ambientali e storico-culturali.

In particolare, il Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Parco è fra i centri accreditati del Sistema Regionale di Educazione Ambientale, come parte attiva di una rete che opera sul territorio per facilitare processi di sviluppo sostenibile, attuare interventi educativi e migliorare i comportamenti di cittadini, scuole, imprese, Enti Locali.

Nel 2019 il CEA Alpi Liguri è stato inoltre incaricato dalla Regione Liguria, insieme agli altri CEA del Sistema Ligure di Educazione Ambientale, per la realizzazione di attività in accordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). Tali attività hanno come principale obiettivo quello di informare e sensibilizzare i cittadini sulle tematiche ambientali connesse alla Strategia di Sviluppo Sostenibile per l’Agenda 2030, il programma d’azione sottoscritto dai governi dei Paesi membri dell’ONU.

Gli incontri attualmente in corso con le amministrazioni comunali, le associazioni e le imprese dei Comuni di competenza sono finalizzati a raccogliere e concordare buone pratiche e istanze, individuando iniziative già in atto e/o proposte in tema di sviluppo sostenibile previste sul territorio: progetti ambientali, sanitari, sociali, ecc.

Commenta il presidente del parco Giuliano Maglio: «L’obiettivo finale sarà di agevolare sull’intero territorio lo sviluppo di una coscienza ambientale che vada di pari passo con la consapevolezza: il Parco, anche da questo punto di vista, rivestirà l’importante ruolo di ambasciatore regionale per il miglioramento della qualità ambientale in Liguria nel rispetto delle normative».