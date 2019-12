l'iniziativa

“PuliAMO Ventimiglia”, i volontari ripuliscono la spiaggia dopo la mareggiata di novembre foto

Ventimiglia. Guanti, sacchi e tanta voglia di fare. Questa mattina, domenica 22 novembre, un gruppo di volontari, alcuni cittadini e autorità comunali si sono dati appuntamento al Resentello a Ventimiglia per l’iniziativa “PuliAMO Ventimiglia” organizzata dal gruppo Eco – Ecologia come obiettivo. Obiettivo: pulire le spiagge dopo la violenta mareggiata che si è abbattuta sulle coste ligure nel mese di novembre e negli scorsi giorni che ha lasciato sulla battigia legname, ma anche molta spazzatura che, se non rimossa, rischiava di tornare in mare con effetti disastrosi per l’ecosistema marino. L’attrezzatura è stata offerta dal Comune della città di confine e tutti i rifiuti raccolti saranno completamente riciclati.