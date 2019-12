Pronto soccorso in Liguria, Viale: «Pronte azioni per rispondere al potenziale sovraffollamento durante le festività»

Genova. Novanta posti letto aggiuntivi, di cui cinquanta al Policlinico San Martino, venti per il presidio ospedaliero unico di Asl 3 e venti per il Galliera: si tratta di una delle misure messe in atto per decongestionare gli ospedali in area metropolitana che prevede il potenziamento di posti letto in strutture residenziali (RSA), grazie a risorse regionali pari a 3,5 milioni di euro.

Alisa, in collaborazione con il Diar Emergenza-Urgenza, insieme alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Liguria, ha definito le azioni di risposta e le modalità operative per affrontare un possibile iperafflusso di pazienti nel periodo influenzale e delle festività, da adottare in modo progressivo.

Tra le misure previste dal Piano: attività di bed-managing nell’area metropolitana genovese, che prevede la disponibilità programmata di posti letto dedicati al paziente con percorso medico afferente al Pronto soccorso, l’incremento dei percorsi brevi (Fast track) e il potenziamento del personale sanitario.

A partire da sabato 14 dicembre , è attivo un nuovo servizio di Asl3 non solo in Valpolcevera ma anche a Fiumara e a Recco per fornire ai cittadini una pronta risposta alle necessità sanitarie di bassa complessità nei giorni di festa e nel weekend, senza doversi recare nei Pronto soccorso metropolitani: in seguito all’importante esperienza dell’“Ambulatorio del fine settimana” presso la Croce Rosa di Rivarolo, avviato lo scorso anno durante le feste e ancora attivo, l’iniziativa si estende anche a due nuovi ambulatori, uno nel Comune di Recco presso l’ex Ospedale S. Antonio e uno a Genova Sampierdarena presso il Palazzo della Salute di Fiumara.

«Abbiamo elaborato anche quest’anno un piano non solo organizzativo ma che prevede anche importanti investimenti – sottolinea Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria – ammontano infatti a oltre 3,5 milioni di euro le risorse impegnate per integrare il sistema dell’emergenza-urgenza con il territorio, grazie al potenziamento dei posti letto nelle strutture residenziali dell’area metropolitana genovese, insieme a tutte le misure che possono essere messe in atto per mitigare l’impatto sui Pronto soccorso causato dalla circolazione del virus influenzale».

Continua inoltre l’impegno di Regione Liguria per attivare percorsi brevi (cosiddetti Fast track), ovvero dei triage che permettano di accogliere il cittadino valutandone il suo bisogno di salute: il paziente, qualora presenti un quadro con chiara evidenza mono-specialistica, viene inviato direttamente al medico specialista.

In sostanza, i percorsi brevi mirano a prevedere, sulla base di protocolli mirati, la chiusura dell’episodio di Pronto soccorso direttamente ad opera dello specialista con ritorno in Pronto soccorso dei soli pazienti che necessitano di un ulteriore percorso diagnostico – terapeutico: «Oltre al potenziamento di 90 posti letto nelle strutture residenziali dell’area metropolitana genovese, sono stati anche attivati percorsi brevi che permettono l’accesso diretto alle prestazioni specialistiche per i pazienti in codice bianco o verde, che possono essere trattati direttamente negli ambulatori dedicati – precisa Sonia Viale, vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria- senza dimenticare il nuovo servizio di Asl 3, che ha permesso l’attivazione di due nuovi ambulatori per far fronte alle necessità sanitarie di bassa complessità nei giorni di festa e nel weekend, si tratta di un ambulatorio nel comune di Recco e uno alla Fiumara».

TUTTE LE MISURE PREDISPOSTE DALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE

POSTI LETTO

· Asl 1: aumento dei posti letto in diverse discipline in modo incrementale (ospedali di Imperia e Sanremo).

· Asl 2: aumento fino a 25 posti letto all’Ospedale Savona. Possibile incremento fino a 15 posti letto dedicati per Albenga e Pietra Ligure.

· Asl 3: apertura di 10 posti letto a Villa Scassi.

· Asl 4: apertura 3 posti letto a Lavagna, 4 a Rapallo, 4 a Sestri Levante, conversione di posti letto da day hospital in ordinario.

· Asl 5: trasformazione progressiva fino a 14 posti letto del reparto Multi specialistica a Sarzana; 11 posti letto ulteriori in neurologia a media intensità (in caso di necessità).

· Evangelico: conversione degenze diurne in degenze ordinarie (ove possibile).

· Galliera: 14 posti letto aggiuntivi.

· Gaslini: 10 posti letto di area medica e 2 ulteriori di osservazione breve.

· Policlinico San Martino: progressivo utilizzo di letti tecnici di area medica e di 5 posti letto in urologia e 2 posti letto in ORL, 5 posti letto tecnici al padiglione 12 più eventuali 5 posti letto, 18 in area chirurgica, 8 al padiglione 10 e 4 in Obi, 10 in Pronto soccorso al 1° piano.

PERCORSI BREVI (Fast track)

Elenco dei percorsi brevi attivi per bassa intensità/priorità (codici bianchi e verdi):

Asl 1

· Sanremo: percorso ostetrico/ginecologico (h 24), percorso pediatrico (h 24), percorso “facilitato” per ORL

· Imperia: percorso ostetrico/ginecologico (h 24), percorso pediatrico (h 24).

Asl 2

· Ospedale San Paolo di Savona: percorso ortopedico per trauma minore (8-20), percorso pediatrico e attivo PS ostetrico/ginecologico;

· Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga: percorso oculistico e percorso ORL;

· Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: percorso ortopedico per traumi minori (PS ortopedico h24), percorso pediatrico e attivo PS ostetrico/ginecologico.

Asl 3

· Villa Scassi: percorso Ortopedia (7su7, 8-19); Otorinolaringoiatria (feriali, 8-13); Oculistica (feriali, 8-13); Dermatologia (martedì, mercoledì e giovedì, 8-12); Ginecologia (7su7, h24); Urologia (7su7, 8-18), Pediatria (7su7, h24).

· Ospedale Micone: percorso Otorinolaringoiatria (feriali e prefestivi, 8-19, festivi 8-12); Oculistica (feriali e prefestivi, 8-19, festivi 8-12).

Asl 4

· Ospedale di Lavagna: percorso ortopedico (8-20 tutti i giorni), pediatrico (h24 tutti i giorni) e ostetrico-ginecologico (h24 tutti i giorni);

· Ospedale di Rapallo: percorso oculistico (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13).

Asl 5: Ospedale Sant’Andrea: percorso pediatrico, percorso ostetrico (h24 tutti i giorni), in fase di completamento percorso urologico (coinvolgerà anche l’Ospedale di Sarzana).

Evangelico Internazionale: percorso ortopedico per piccola traumatologia, dal lunedì al venerdì dalle 07 alle ore 18.

Galliera: Odontostomatologia – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30, Ostetrico – h24, ORL- dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 15, Oculistica – dal lunedì al venerdì dalle 8 alle alle 15, dermatologia – dal lunedì al sabato dalle 8 alle 15, Neonatologia- h.24, Psicologia- dal lunedì al venerdì h.12.

Policlinico San Martino: percorso ortopedico, oculistico, ORL, odontoiatrico ed è in fase di attivazione del percorso dermatologico (dal 20/12). Attivo PS Ostetrico/ginecologico.

Istituto G. Gaslini: percorso ortopedico per trauma minore (polso – mano, caviglia – piede).

POTENZIAMENTO DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE E ATTIVAZIONE AMBULATORI SPECIALISTICI

Asl 1: potenziamento della guardia medica e apertura straordinaria degli studi MMG.

Asl 2: potenziamento della guardia medica e apertura straordinaria degli studi MMG.

Asl 3: apertura ambulatorio continuità assistenziale e progetto GIAF (gestione influenza anziani fragili) e potenziamento ambulatorio codici bianchi.

· Ambulatorio Medico del Fine settimana Valpolcevera: presso Croce Rosa Rivarolese – via Croce Rosa 2 – Info tel. 010 749 22 47 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00).

· Ambulatorio Medico del Fine Settimana Sampierdarena: presso Palazzo della Salute Fiumara – via Operai 80 primo piano stanza 46 – Info Urp Fiumara (dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-14) tel. 010 849 7054 / 7066.

· Ambulatorio Medico del Fine Settimana Recco: presso Poliambulatorio – via Bianchi 1 (ex Ospedale S. Antonio) piano terra stanza 19 (ingresso laterale sede servizio emergenza 112) – Info Distretto (dal Lunedì al Venerdì ore 8-13) tel. 010 849 4463 / 4493.

Il servizio – gratuito, in accesso diretto e senza impegnativa – è disponibile il sabato, la domenica, nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 8 alle ore 20.

Le nuove realtà, Fiumara e Recco, saranno aperte in via sperimentale fino al 30 aprile 2020; mentre per la Valpocevera, che ha già avuto un riscontro positivo in termini di utenza e frequentazione, fino al 30 settembre del 2020.

Asl 4: valutazione della calendarizzazione delle dimissioni prefestivi/festivi con coinvolgimento della continuità assistenziale.

Asl 5: potenziamento della continuità assistenziale.