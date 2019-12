Promozione, Taggia supera Via Dell’Acciaio

Taggia. Il Taggia domenica fa sua la partita contro Via Dell’Acciaio F. C.

L’incontro, valido per la 15esima giornata del girone A di Promozione, si è concluso 1-2 a favore degli ospiti. Il Taggia vola in testa con 33 punti in classifica.

Dopo le feste di Natale, tornerà in campo il 12 gennaio contro l’Arenzano F. C.