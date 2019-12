Promozione, la Dianese&Golfo vince il recupero con il Camporosso

Camporosso. La Dianese&Golfo vince il recupero con il Camporosso, andato in scena mercoledì 11 dicembre.

La partita era valida per l’undicesima giornata del girone A di Promozione che era stata rinviata a causa del maltempo.

Il Camporosso perde così in casa per 1-2 contro la Dianese&Golfo 1923, che domenica 15 dicembre dovrà affrontare Loanesi. La squadra di mister Luci invece scenderà in campo contro la Praese.