Promozione, il Ventimiglia Calcio si aggiudica il derby con il Camporosso

Ventimiglia. In un pomeriggio da day after, con i tifosi confinati sulla ferrovia di Peglia a causa dell’inagibilità della tribuna, il Ventimiglia si aggiudica senza troppi sforzi il derby con il Camporosso. Finisce 4-1 per i padroni di casa, che salgono all’ottavo posto in graduatoria e si preparano quindi nel migliore dei modi al prossimo big-match con il Taggia primo in classifica.

La partita prende il via con Ventre che centra il “sette” avversario su punizione e il Camporosso che replica al 12′ con una doppia occasione di Zito neutralizzata da Scognamiglio.

Al 15′ il Camporosso passa in vantaggio: piove una palla in area granata, Truisi salta più alto di tutti e spedisce la sfera a fil di palo. Imprendibile. I granata reagiscono e al 37′ pareggiano. Mischia davanti a Farsoni, il Ventimiglia invoca un rigore, l’arbitro fa proseguire e spunta un piede di Gallo: rete. I rossoblù protestano per un presunto fuorigioco dello stesso numero 2.

Si va al riposo sull’1-1. In apertura di ripresa Scappatura arriva a tu per tu con Farsoni, ma sbaglia. Il Ventimiglia passa in vantaggio poco dopo: gran dribbling di Salzone in area, poi un sinistro micidiale. Al 70′ Scappatura semina la difesa del Camporosso ed è falciato in area. Rigore. Ventre non sbaglia. E dal dischetto non sbaglia nemmeno dieci minuti dopo quanto in area ospite è atterrato Calcopietro.

Negli ultimi minuti di gara il Camporosso si produce in un forcing generoso ma che non impensierisce mai Scognamiglio.

Ventimiglia Calcio-Us Camporosso: 4-1

Reti: 15′ Truisi (C), 37′ Gallo (V), 59′ Salzone, 73′ e 83′ Ventre (V, rigore)

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio, Gallo, Serra, Peirano, Musumarra, Salzone, Rea, Trotti, Eugeni, Ventre, Addiego. A disposizione: Zunino, Sparma, Oliveri, Scappatura, Micu, Serpe, Calcopietro, Leggio.

Us Camporosso: Farsoni, Crisafulli, Orlando, Truisi, Lentini, Pesco, Grifo, Giunta, Crudo, Zito, Luci. A disposizione: Aghemo, Piana, Stamilla, Iezzi, Cordi, Tofanica, Cascina, Giunta, Rotolo.