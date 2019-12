Promozione, il Ventimiglia Calcio perde sul campo del Via dell’Acciaio

Ventimiglia. Ventimiglia Calcio sconfitto di misura sul campo del Via dell’Acciaio in una giornata caratterizzata da tanta pioggia e poco calcio.

I genovesi si sono imposti sui granata grazie al fisico e alla maggior abilità a giocare su un vecchio sintetico trasformato in una piscina dal maltempo. Finale: 2-1, risultato che colloca il Ventimiglia Calcio al decimo posto della classifica di Promozione. E ora in arrivo c’è il super-derby casalingo con il Camporosso.

Il primo gol della giornata è arrivato al 23′ quando i padroni di casa hanno lanciato Costa, il quale prima ha superato in velocità un difensore granata e Scognamiglio in uscita, poi ha dovuto solo calciare nella porta sguarnita.

Il Ventimiglia ha replicato con Alfonso Rea, due minuti dopo. Partito sulla destra, il 7 granata salta un paio di avversari poi col mancino a giro batte Lo Vecchio.

Chiusa in parità la prima parte di gara, il Ventimiglia riparte bene ma capitola all’80’ su una ripartenza del Via dell’Acciaio. L’11 genovese Poggioli supera il suo diretto avversario, poi salta il numero 1 ventimigliese e deposita in rete.

Via Dell’Acciaio-Ventimiglia 2-1

Reti: 21′ Costa (VA), 23′ A. Rea (VE), 80′ Poggioli (VA)

Via dell’Acciaio: Lo Vecchio; Spadaro, Orero, Iacopino, Ciminelli; Chiabarini, Ndao, Trudu, Federici; Costa, Poggioli. A disposizione: Caselli, Bacigalupo, Giuggoloni, Guelfi, Perez, Falsini, Napoli, De Gaetano, Biello. Allenatore: Pecoraro

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio; Gallo, Peirano, Musumarra, Addiego; Leggio, Eugeni; A. Rea, Ventre, Scappatura; Trotti. A disposizione: Zunino, Sparma, Salzone, Oliveri, Micu, Serpe. Allenatore:Luccisano

Arbitro: Gargiuli di La Spezia

(Video di franKone Foto Video)