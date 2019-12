Sanremo. Dopo un percorso netto nel girone di andata (sette vittorie in altrettante gara), nella prima di ritorno è arrivata la prima sconfitta per la capolista Bvc Sanremo Sea, battuta in casa dal forte Alassio per 58-51.

«Complimenti ai nostri avversari che hanno lottato con intensità, meritando la vittoria. Da parte nostra non siamo stati all’altezza delle nostre possibilità, segnando solo 51 punti. Possiamo fare molto meglio» – dice il coach matuziano Simone Sandel.

Campionato Under 18 – prima giornata di ritorno

Bvc Sanremo Sea – Alassio 51-58

Bvc Sea: Riceputi 17, Trivieri 4, Gandolfi 3, Tavanti 12, Avenoso, Rebaudo, Scintu 5, Lacognata 6, Markishiq L. 4, Markishiq D.. Coach: Sandel.