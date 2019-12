Presepiando Festival 2019, l’itinerario tra i presepi in concorso a Dolceacqua

Dolceacqua. Il centro culturale e ricreativo di Dolceacqua con la collaborazione del Comune di Dolceacqua ha organizzato “Presepiando Festival 2019“, itinerario tra presepi in concorso a Dolceacqua, rivolto alle attività commerciali e alle scuole del comprensorio.

Come l’anno scorso, si è proposto di realizzare un presepe da esporre in vetrina o in luogo ritenuto idoneo alla visibilità del passante, da lasciare in vista per la durata delle festività Natalizie. È un invito alla visita di residenti e turisti che non si limiti al solo centro storico.

Quest’anno sono 24 le attività commerciali partecipanti. Ogni presepe in concorso è numerato ed è facile individuarli tra le vie. Troverete inoltre tre presepi fuori concorso, essi non sono numerati. Inoltre l’evento vuole essere un mezzo di promozione per valorizzare e indirizzare l’attenzione verso la cultura locale e la tradizione del presepe.

La giuria composta da un rappresentante del centro culturale di Dolceacqua, un architetto, il presidente dell’associazione carristi di Santa Marta e da due artisti, gireranno per i presepi il 21 dicembre per esporre il loro verdetto

La premiazione del concorso avrà luogo il giorno 5 gennaio alle 18 presso la sala polivalente del Comune di Dolceacqua (ingresso da Piazzale San Filippo) al termine del consueto spettacolo per i bambini organizzato in occasione dell’Epifania.

Si ringraziano e si invitano coloro che hanno partecipato al concorso ad essere presenti alla premiazione, verrà anche rilasciato a tutti un attestato di partecipazione come riconoscimento. Di seguito le attività commerciali che hanno partecipato al concorso e che hanno in esposizione in proprio presepe.

Elenco dei presepi e dove trovarli:

-n°1 Pizzeria ZERO81 – Via Roma 33 (all’interno del locale)

-n°2 Tennis Club – Via Roma snc (nel giardino)

-n°3 Casa di Riposo – Via Roma 28 (nel giardino interno)

-n°4 Bar California – Via Roma 14 (in vetrina)

-n°5 Cartoleria Lucignolo – Via Barberis C. 9 (all’esterno)

-n°6 Ristorante Casa e Bottega – Piazza Mauro (all’interno)

-n°7 Polvere di Stelle – Piazza Garibaldi 6 (all’esterno)

-n°8 Merceria Pia – Via Barberis Colomba 29 (in vetrina)

– *Oratorio S. Sebastiano Fuori Concorso (all’interno)

-n°9 La Bottega di Petra – Piazza della Vittoria 1 (in vetrina)

-n°10 Ristorante Zafferano – Via Liberazione 35 (all’esterno)

-n°11 Ag. Immobiliare Doria – Via Dante Alighieri 6 (in vetrina)

-n°12 Julius Koch – Via Dante 8 (all’esterno)

-n°13 Do Di Matto Pizza al taglio – Via P.Martiri 45 (all’esterno)

-n°14 Venù – Via P. Martiri 40 (in vetrina)

-n°15 Bar Centrale – Via P. Martiri 31 (in vetrina)

-n°16 Pasticceria Desir de Roy – Via P. Martiri 23 (in vetrina)

-n°17 Arc en Ciel – Via Castello 14bis (in vetrina)

-n°18 Sogni per Dame e Cavallieri – Via Castello 11 (all’esterno)

-n°19 Lo scrigno del Castello – Via Giraldi 5bis (all’interno)

-n°20 Pensieri di Luce – Via Castello 34 (all’interno)

-n°21 Studio d’Arte Esedra – Via Castello n°11 (all’interno)

-n°22 Enoteca Regionale – Via Castello 27 (in vetrina)

-n°23 Farmacia Bascianelli – espone in Via Giraldi (in vetrina)

-n°24 Cantina MAIXEI – Piazza Mauro 3 (all’esterno)

– *Chiesa S. Antonio Abate Fuori Concorso (all’interno)

– *Visionarium – Via Doria 2 Fuori concorso (all’interno) – Visibile pagando il biglietto di ingresso al sito