Presentata “Innovazione Liguria”, piattaforma regionale per promuovere confronto tra stakeholder nazionale e internazionali

Genova. È stata presentata, presso la sede della Camera di Commercio di Genova, “Innovazione Liguria”, la piattaforma di collaborazione di Regione Liguria – finanziata con fondi PAR-FSC 2007-2013 – per favorire lo sviluppo di ecosistemi di innovazione aperta.

Uno strumento che ambisce a promuovere il confronto fra gli stakeholder regionali, nazionali ed internazionali, oltreché a favorire il dialogo con i destinatari delle politiche di supporto alla ricerca, innovazione e competitività. «La piattaforma ha l’obiettivo di mettere a sistema tutte le aziende – dalle grandi alle start-up, passando per gli Enti di ricerca e di formazione – e di costituire un ambiente per lo scambio di conoscenza e progettualità collaborative -spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Affrontare la trasformazione digitale vuol dire reinventare processi fondamentali dell’impresa cogliendo l’opportunità che essa rappresenta. Una necessità a cui deve approcciarsi chi oggi fa impresa, per rimanere sul mercato».

Occasione per conoscere le opportunità offerte dalla rete EEN – Entrprise Europe Network -, che ha come principale obiettivo quello di facilitare l’accesso ai mercati europei e internazionali delle piccole e medie imprese liguri, fornendo servizi orientati alla crescita, all’integrazione e collaborazione tra le imprese e all’innovazione delle stesse. «La rete EEN – sottolinea il Segretario Generale della Camera di Commercio di Genova, Maurizio Caviglia – aiuta le imprese e i soggetti del mondo della ricerca ligure a individuare le opportunità finanziarie più adeguate alle esigenze di innovazione, sia di natura pubblica che di natura privata. Possiamo, ad esempio, facilitare l’utilizzo da parte delle PMI del nuovo strumento della Commissione europea per sostenere le imprese più innovative – chiamato appunto ‘Strumento PMI’ – che combina un finanziamento misto in conto capitale e in equity».

«Il progetto Innovazione Liguria – afferma Paolo Piccini, amministratore unico di Liguria Digitale e presidente del Polo Ligure Scienze della Vita – rende più concreta la collaborazione e lo scambio di informazioni tra aziende e centri di ricerca, accorcia le distanze e crea i presupposti per fare innovazione, in linea con una delle missioni dei poli: fare rete tra i diversi soggetti di un territorio. Grazie alla Regione Liguria, in particolare all’assessorato allo sviluppo economico, Liguria Digitale ha sviluppato questo progetto. Si tratta della piattaforma di matching, strumento di lavoro fondamentale per mettere in relazione i diversi soggetti che si occupano di ricerca e innovazione in Liguria».