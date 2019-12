Sanremo. «Esattamente un anno fa lavoravamo per affidare la gestione di Villa Nobel, al fine di rilanciare e valorizzare una location straordinaria. A un anno di distanza, in questa magnifica villa, tornata ad antico splendore, siamo a celebrare la Nobel Week, un appuntamento di rilevanza culturale internazionale eccezionale, tra mostre convegni, tavole rotonde alla presenza di illustri personalità, nella settimana della consegna dei Premi Nobel. Complimenti per l’organizzazione, per la città di Sanremo una grande eccellenza e un motivo di orgoglio» – dice il sindaco Alberto Biancheri, sulla sua pagina Facebook, il giorno dell’inaugurazione della Nobel Week Sanremo.

Al taglio del nastro erano presenti anche l’ambasciatore svedese in Italia Robert Rydberg, Paolo Luigi Branca dell’università Cattolica di Milano e il vescovo Antonio Suetta.

Villa Nobel per una settimana sarà la cornice di eventi culturali che celebreranno i Premi Nobel. La splendida villa in stile Moresco, che fu l’abitazione del famoso scienziato e filantropo Alfred Nobel negli ultimi anni della sua vita, ospiterà, fino al 13 dicembre, convegni, momenti conviviali e un charity event finalizzato a premiare studenti meritevoli.

(Foto da pagina Facebook di Alberto Biancheri)