Porto Maurizio, un adesivo distingue le attività che hanno finanziato le luminarie natalizie

Imperia. Una vetrofania per contraddistinguere gli esercizi commerciali che hanno aderito alla raccolta fondi per l’allestimento delle luminarie natalizie a Porto Maurizio nel perimetro del Civ presieduto da Riccardo Caratto, che comprende il quadrilatero tra via Cascione, via XX Settembre, via San Maurizio e borgo Foce.

«Abbiamo raccolto -spiega Caratto – 4.500 euro che su disposizione dell’assessore Laura Gandolfo abbiamo già provveduto a versare alla ditta di Modena. Mi preme ringraziare tutti i colleghi che hanno aderito sia i soci del Civ che non soci. Un ringraziamento particolare a Rita Elena per aver provveduto materialmente alla raccolta delle quote e alla distribuzione delle vetrofanie».

Oggi pomeriggio via Cascione sarà interamente chiusa al traffico per la manifestazione, a partire dalle 15.30 organizzata per la consegna da parte del Comune agli alunni delle scuole delle borracce di alluminio nell’ambito della campagna plastic free del Comune.