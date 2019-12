Ponte Morandi, continua la ricostruzione. Posato il primo impalcato di levante

Genova. Ha raggiunto la quota di 35 metri questo primo pomeriggio il primo impalcato, lato di levante, del nuovo viadotto del Polcevera.

“Il 24 dicembre con il sindaco Bucci saremo in cantiere per fare gli auguri e ringraziare questi uomini straordinari che lavorano senza sosta e non senza difficoltà. Ma se non ci ha fermato la più grande ondata di maltempo degli ultimi 60 anni, non ci fermerà niente e manterremo la nostra promessa: restituire il ponte alla città in primavera. Crediamoci e facciamo il tifo tutti insieme, chi non la pensa così non vuole bene a Genova”, ha commentato sui social il presidente Giovanni Toti.

Arrivato puntuale all’una e un quarto, il nuovo pezzo di ponte eretto oggi è lungo 50 metri e pesa circa 560 tonnellate.