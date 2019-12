Ponente International Film Festival, a Bordighera incontro con Cristina Bolla

Bordighera. Nella giornata di apertura del Ponente International Film Festival avrà luogo al cinema Zeni un evento condiviso con i Lunedi del Movimento Civico intitolato “Marketing territoriale attraverso il cinema”. L’evento inizierà alle 19 con una intervista a Cristina Bolla, presidente della Genova-Liguria Film Commission (GLFC), fondazione creata dalla Regione Liguria che quest’anno celebra 20 anni di attività.

«La GLFC ha come principali obiettivi il marketing territoriale, quindi attirare investimenti in Liguria nel settore della produzione audiovisiva (pubblicitaria, televisiva e cinematografica), per creare occupazione e per stimolare la nascita e la crescita di imprese di servizio locali; e la visibilità del territorio regionale, quindi promuovere una presenza sempre più importante e continua della Liguria sul piccolo e sul grande schermo. L’intervista a Cristina Bolla esplorerà come la GLFC si muove per raggiungere i suoi obiettivi, e come si potrà interagire per far nascere iniziative per la nostra zona.

A dimostrazione dell’uso del cinema per far conoscere le peculiarità del nostro territorio, seguirà come da programma del Ponente Film Festival il mini-film “In viaggio con la figlia” a cura di Confartigianato Liguria. Segnaliamo infine che, sempre il lunedì 9 dicembre allo Zeni, alle 21 il programma del Ponente Film Festival prevede il film “La Promessa dell’Alba”, che ha avuto molti plausi dalla critica e che merita di esser visto anche perché girato in parte a Bordighera. Come per tutte le presentazioni del Film Festival, l’ingresso è gratuito. Tutti sono invitati» – fa sapere Mara Lorenzi per i Lunedì del Movimento Civico.

L’EVENTO con FILM FESTIVAL-Pieghevole completo programma Festival2019, EVENTO con FILM FESTIVAL-CRISTINA BOLLA-locandina