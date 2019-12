Polizia francese in sciopero, code chilometriche alla frontiera di Ventimiglia

Ventimiglia. Controlli a tappeto al valico di frontiera di Ponte San Ludovico per lo sciopero bianco messo in atto dalla ‘police’ francese. Gli agenti francesi fermano tutte le auto in entrata e uscita da Italia e Francia in segno di protesta contro la riforma del sistema di previdenza sociale.

Al momento il tempo impiegato per raggiungere la Francia da Ventimiglia è di circa un’ora.

E’ inoltre iniziato in Francia lo sciopero dei treni e molti convogli sono stati cancellati.

Gli unici modi per raggiungere il Paese senza intoppi al momento restano l’autostrada e il valico di frontiera di Ponte San Luigi.