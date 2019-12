Pigna, scivolano in montagna: soccorsi escursionisti

Pigna. Mobilitazione di soccorsi in atto per recuperare due giovani escursionisti scivolati a quanto pare su una lastra di ghiaccio in un canalone tra rifugio Gray e Cima Marta.

Data la zona particolarmente impervia per portare assistenza ai due rimasti feriti si è alzato in cielo anche l’elisoccorso dei Vigili del fuoco.

Sul posto un equipaggio della Croce Azzurra di Vallecrosia e il Soccorso alpino di Sanremo.