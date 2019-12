Pieve di Teco. Ieri pomeriggio nei suggestivi locali dell’Auditorium gli alunni della classe V Primaria e della Scuola Secondaria di I grado si sono esibiti in uno spettacolo natalizio.

Dopo i saluti del dirigente scolastico i ragazzi hanno intonato canti della tradizionale: “Tu scendi dalle stelle”, “Jingle bells”, canti inneggianti l’amicizia e l’accoglienza come “Viva la gente”, e “Piva piva” stornello natalizio della tradizione popolare.

I canti sono stati accompagnati dal suono della chitarra e della fisarmonica da parte dei docenti di musica e di un alunno. I ragazzi delle classi seconde e terze medie hanno arricchito lo spettacolo con riflessioni e commenti su alcuni valori fondamentali della convivenza: la solidarietà, il rispetto, la tolleranza, l’altruismo, i diritti umani, anche apportando testimonianze personali vissuti nella propria vita quotidiana.

Alcuni ragazzi hanno poi recitato poesie per riscoprire il vero valore del Natale. Lo spettacolo ha visto anche l’esibizione con il violino di un ex alunno dell’Istituto. Con il canto “We wish a Merry Christmas” lo spettacolo si è concluso e alunni, genitori, autorità presenti e docenti si sono scambiati gli auguri gustando assaggi di dolci natalizi. Nell’occasione è stata effettuata una raccolta fondi per la popolazione di Cenova.