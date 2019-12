Pieve di Teco, Dario Benedetto al secondo appuntamento della rassegna “Larte nutriente… before Christmas”

Pieve di Teco. Dopo il successo della prima al Teatro Salvini di venerdì scorso, replicata il sabato alla Cantina Ramoino a Sarola (presso Azienda Agricola Ramoino) con una regia di Amanda Fagiani (attrice e direttrice artistica della rassegna) in Tale madre tale figlia di Laura Forti, la rassegna continua alla grande con Dario Benedetto: attore e scrittore torinese, molto amato dal pubblico di Imperia, che aprì la seconda edizione de Larte Nutriente lo scorso gennaio, con Walking Dad– nato sotto il segno dei gamberi.

L’attore proporrà “before Christmas”, uno spettacolo di Stand-up commedy. Uno spettacolo tutto da ridere, con l’ironia e il sarcasmo che caratterizzano lo stile di Benedetto: Piglia un uovo che ti sbatto. Un’ora di puro divertimento, in cui l’attore racconterà nel suo One Man Show, le peripezie di un’avventura newyorkese vissuta in prima persona, qualche anno fa.

Dario Benedetto è anche autore di tutti i testi che porta in scena, sul territorio nazionale. Diversi testi trasformati in spettacolo, sono pubblicati. Ora, in vendita nelle librerie d’Italia. Un altro traguardo de “Larte nutriente… before Christmas” è il biglietto sospeso: gli 8 biglietti destinati ai ragazzi della Casa per Adolescenti “Casa isola che non c’era” – gestita dagli operatori della Cooperativa La Fenice di Imperia – sono stati già tutti acquistati da alcune persone del pubblico presente alla prima.

Questa generosa azione, permetterà ai ragazzi di poter godere di una bella e divertente serata a teatro, con Larte Nutriente… before Christmas!.

Il programma:

PIGLIA UN UOVO CHE TI SBATTO

Di e con Dario Benedetto

– Venerdì 13 dicembre ore 21

Teatro Salvini

– Sabato 14 dicembre ore 19.00

Cantina Ramoino (per chi lo desidera, con cena a seguire nel ristorante attiguo alla Cantina)

CONCERT JOUET

Di Luisa Tamietto con Paola Lombardo e Paola Torsi

– Venerdì 13 dicembre ore 21

Teatro Salvini

- Sabato 14 dicembre ore 19.

Cantina Ramoino (per chi lo desidera, con cena a seguire nel ristorante attiguo alla Cantina).