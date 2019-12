Pieve di Teco, al Salvini la presentazione del progetto definitivo della Armo-Cantarana

Pieve di Teco. La cittadina della valle Arroscia ospita presso il teatro “Salvini” (ore 14.30) organizzato dalle Camere di Commercio Riviere di Liguria e di Cuneo, la presentazione del progetto definitivo del traforo Armo-Cantarana.

«La Liguria è in ginocchio, isolata, ammaccata. I ritardi storici di programmazione non solo sono evidenti ma, ora, pure dolorosi. Per la nostra gente, la nostra economia, la nostra vita quotidiana.

Tutti sono affranti, indignati, arrabbiati. Ora ci sono due strade, come sempre nella vita, continuare a lamentarsi inutilmente o reagire e iniziare a fare qualcosa», dice il sindaco di Pieve di Teco Alessandro Alessandri.

«Questo incontro -prosegue il primo cittadino pievese – è utile per sollecitare le regioni Liguria e Piemonte perfar decollare questo progetto già cantierabile e che insieme al tratto Pontedassio – Imperia (autostrada) accorcerebbe i tempi di percorrenza tra il Piemonte è la Riviera Ligure di 20 minuti oltre a consentire un transito più facile».

«E’ importante che le istituzioni e le categorie siano presenti in forze per far sentire forte la loro voce.

Sarà una piccola cosa rispetto alle grandi necessità della Liguria, penso soprattutto al raddoppio ferroviario Andora – Finale Ligure, ma è un qualcosa che può dare speranza a un territorio, come quello del ponente in grande difficoltà», conclude Alessandri.