Piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa, Berrino: «Nuova opportunità di studio nell’Imperiese»

Sanremo. Il consiglio regionale nella seduta odierna ha approvato all’unanimità il Piano di dimensionamento scolastico e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020-2021 presentato dalla Giunta su proposta dell’assessore all’Istruzione Ilaria Cavo.

Una novità del Piano riguarda l’implementazione dell’offerta formativa nel settore agrario e agroalimentare, viste le numerose richieste provenienti dal territorio ligure da parte del mercato. Tra le scuole coinvolte anche il Ruffini-Aicardi a Taggia, il Ruffini a Imperia e a Pieve di Teco, il Colombo a Sanremo in cui verrà attivato un indirizzo tecnico “sistema moda” presso l’Istituto superiore Colombo di Sanremo.

«Ringrazio la collega Ilaria Cavo – afferma l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino – per aver aderito alla richiesta dell’Istituto Colombo sul nuovo indirizzo dell’istruzione tecnica “Sistema moda”. Si tratta di un’offerta nuova per la provincia di Imperia che, mi auguro, contribuirà al rilancio di uno dei nostri storici istituti offrendo una nuova opportunità educativa. Tenendo conto anche della vocazione artistica della città di Sanremo a cui questo indirizzo si lega, anche per creare nuove opportunità di lavoro».

Questa la sintesi, relativa alla Provincia di Imperia, del provvedimento varato oggi in consiglio regionale

Attivazione del corso serale in enogastronomia e ospitalità alberghiera presso il Ruffini – Aicardi di Taggia, corso serale in indirizzo turismo presso l’Istituto G. Ruffini di Imperia, attivazione di un corso serale in indirizzo agraria presso l’Istituto Ruffini di Pieve di Teco, e in indirizzo amministrazione finanza e marketing presso la sede di Sanremo dell’Istituto Colombo.

Attivazione dell’indirizzo “Sistema Moda” presso l’Istituto C. Colombo di Sanremo.

Attivazione di una scuola dell’infanzia nel Comune di Chiusavecchia.