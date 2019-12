Pallamano Ventimiglia, quattro ragazzi selezionati per la squadra del Progetto Levant 06 under 13

Ventimiglia. «Come definirli? I 4 Moschettieri? I nostri leoni ruggenti? Sono forse semplicemente 4 ragazzini in gamba, con tanta voglia di emergere ma soprattutto di divertirsi! Gabriele Barrese, Davide Mercuri, Andrea Sismondini, Leonardo Vignali, sono stati selezionati a Monaco per la squadra del Progetto Levant 06 under 13.

Doveroso fare i complimenti anche ad Alex Ficarra, super portiere, che ha sfiorato anche lui la convocazione e visti i progressi fatti negli ultimi mesi, avrà sicuramente altre occasioni di successo. Una gran bella soddisfazione per tutti noi. Loro sono solo la punta di diamante di uno squadrone d’assalto, che anche sabato scorso ha riportato una splendida vittoria a Nizza, nel Campionato francese delle Api Marittime». Queste le dichiarazioni della presidente Paola Nanni dopo questa ennesima soddisfazione.