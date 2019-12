Pallamano Ventimiglia Liguria Handball espugna Villeneuve Loubet

Ventimiglia. Si attendeva una risposta di carattere e quella c’è stata da parte della squadra Senior della Pallamano Ventimiglia. Impegnati in trasferta a Villeneuve Loubet, i ragazzi frontalieri, hanno risposto con orgoglio alla brutta prestazione della settimana precedente ed anche se ancora il gioco non è stato brillante, la vittoria conquistata con pieno merito, permette di chiudere in testa il campionato PACA Territoriale, nell’anno solare.

Scesi in campo decisi a rifarsi, Lina e compagni, controllavano bene la prima fase dell’incontro e chiudevano in vantaggio di 4 reti la prima fase della gara(10-14). Nella ripresa, però, i francesi non ci stavano a perdere e davano il massimo sforzo, dopo che il Ventimiglia aveva avuto anche sei reti di vantaggio(10-16). Il finale era al cardio palma con continui cambiamenti di fronte e con ritmo alto; le decisive parate di Paolo Rossi, fissavano l’incontro sul 21-23 per la Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball).

«Abbiamo giocato con grande carattere, ma non siamo stati brillanti ed in certe fasi, ci siamo complicati la vita da soli. Tuttavia, il carattere e la grande voglia di conquistare il risultato pieno, ha permesso ai nostri ragazzi di aggiudicarsi tre punti importantissimi. Questo campionato è molto equilibrato e la concentrazione deve essere sempre alta; eventuali cali di tensione, rischiano di compromettere la prestazione, su questo aspetto i tecnici dovranno lavorare nelle prossime settimane. Chiudiamo in testa comunque l’anno e questo per noi è motivo di orgoglio e da grande motivazione a tutto l’ambiente. Adesso la pausa delle prossime feste, deve servire a liberare le teste dalle tossine, per ricominciare l’anno con la motivazione giusta, per fare bella figura in questo bellissimo campionato». Queste le dichiarazioni dello staff tecnico della Pallamano Ventimiglia, che coglie l’occasione per formulare a tutti gli appassionati della pallamano, delle felici e serene feste di fine anno.

Tabellino dell’incontro

Handball Villeneuve Loubet – Pallamano Ventimiglia(Liguria Handball) 21-23(p.t. 10-14 )