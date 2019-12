Ospite il consigliere Umberto Bellini: il bilancio sui primi mesi di amministrazione e i progetti

Sanremo. Il consigliere di “Sanremo al centro” Umberto Bellini è ospite dell’ormai tradizionale appuntamento con il caffè negli studi di Riviera24.

Bellini, impegnato in politica e nell’amministrazione della Città dei fiori dal 1995 (è stato anche consigliere e presidente del parlamentino provinciale) traccia un bilancio dei primi mesi di guida della città da parte del sindaco Alberto Biancheri e parla dei progetti, in particolare legati agli animali da affezione, delega che ha ricevuto dallo stesso primo cittadino, ma non solo.

Infine, il consigliere di maggioranza di Sanremo, affronta il tema delle elezioni regionali e svela alcuni retroscena del pranzo degli auguri del “Cascin” organizzato dal primo cittadino di Imperia Claudio Scajola al quale ha partecipato come aderente all’associazione “Polis” fondata dall’ex ministro alla quale hanno partecipato 150 invitati tra amministratori e personalità politiche provinciali e regionali.

Bellini dice la sua anche a proposito dei rapporti tra Biancheri e Scajola.