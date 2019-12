Ospedaletti, varato il calendario delle manifestazioni natalizie del Comune

Ospedaletti. Varato il programma delle Manifestazioni Natalizie 2019 del Comune di Ospedaletti. La stagione natalizia si aprirà sabato 7 dicembre alle ore 21 presso La Piccola, con il “Piccolo ensemble di arpi celtiche” guidate da Caterina Bergo.

Domenica 8 dalle ore 10.30 alle ore 15 la Pista ciclopedonale accoglierà la “Sanremo Marathon” giunta alla 3° edizione. Il Gruppo musicale #STRANGEVOCALS accompagnerà l’evento.

Venerdì 13 e lunedì 16 alle ore 16.45 la Biblioteca civica ospiterà “Colpire nel segno”, due incontri alla scoperta e all’approfondimento della LIS – Lingua dei Segni Italiana, curati dalla Dott.ssa Martina Caminati e dal Dott. Lorenzo Vito.

Domenica 15 alle ore 15.30 alla Piccola nell’incontro “Respiro in musica” si parlerà di prevenzione e gestione delle problematiche respiratorie, con la Dott.ssa Francesca Ascheri e il Dott. Claudio de Michelis, con l’accompagnamento musicale del gruppo SMILE ANYWAY.

Venerdì 20 alle ore 18 la Piccola ospiterà “Pace nel cuore”, un incontro di meditazione di Natale aperto a tutti.

Sabato 21 la giornata si articolerà su più eventi, iniziando alle ore 8 in Corso Regina Margherita con il “Mercatino dell’Antiquariato, collezionismo e curiosità” a cura dell’Ass. Eventi Free e Antico doc, che proseguirà fino alle 18; continuando alle ore 14.30 con “Be Ospe”: sulla Pista ciclopedonale davanti al portico del Comune, tutti i partecipanti contribuiranno a formare la scritta umana “Ospedaletti” e a realizzare lo scatto aereo dell’anno; concludendo infine alle ore 21 presso La Piccola con lo spettacolo teatrale “I percorsi dell’Anima” a cura del Teatro dell’Albero.

Domenica 22 alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale Cristo Risorto, in piazza Europa, si respirerà la magica atmosfera del Natale con il “Concerto Natalizio” eseguito dall’Ass. corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo. Alle ore 18 alla Piccola, evento dedicato ai più piccoli : la proiezione del film d’animazione “Il Grinch” (2018)

La Biblioteca civica nelle giornate di lunedì 23 e martedì 24, in orario di apertura al pubblico, ospiterà il “Bookcrossing Natalizio”, uno scambio di libri per ridare nuova vita a libri già letti.

La vigilia di Natale alle ore 14.30 l’appuntamento sarà sulla pista ciclopedonale davanti al Comune, dove tutti potranno partecipare a “Tutti in bici con Babbo Natale”. In serata alle ore 23 la comunità si raccoglierà nella Chiesa Parrocchiale di Cristo Risorto in piazza Europa per partecipare alla solenne “Santa Messa della Natività”.

Giovedì 26 alle ore 16 presso i locali della Piccola si svolgerà il concerto con strumenti tradizionali “Notte della Cometa” a cura dell’Ass. Culturale Barabàn.

Venerdì 27 alle ore 9, con ritrovo presso il Portico del Palazzo Comunale, si partirà “Alla scoperta della collina di Ospedaletti”, una camminata con la guida Marco Macchi fino a Coldirodi, con la possibilità di visitare la Pinacoteca Rambaldi. Alle ore 14.30 in Piazza IV Novembre lo spettacolo a cura di Fem spettacoli “Family Christmas Circus” allieterà grandi e piccini. Infine alle ore 21.30 alla Piccola i più giovani potranno scatenarsi in balli al “Christmas Party” con il Dj Alessio Conio.

Sabato 28 alle ore 15.30 in Piazza IV Novembre “Concerto Gospel” con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia.

La serata di domenica 29 sarà allietata dallo spettacolo musicale “A Christmas Oasi’s Carol” con l’Ass. O.A.S.I. Appuntamento alle ore 20.30 alla Piccola. La proiezione di film proseguirà Lunedì 30 alle ore 17 presso La Piccola, con la visione del film “Lo schiaccianoci e i 4 regni” (2018). Il commiato all’anno in corso verrà dato Martedì 31 alle ore 16.00 presso il Portico del Comune con “Ti saluto 2019” : verrà distribuita cioccolata calda a cura de U Descu Spiaretè.

Il benvenuto al 2020 sarà dato alle ore 11.00 in piazza Europa con la “Festa della Rosa” : gli auguri di Buon Anno da parte dell’Amministrazione Comunale saranno accompagnati da un omaggio floreale a tutte le donne. Il primo dell’anno proseguirà alle ore 16 con la “Santa Messa” celebrata alla Chiesa di Nostra Signora delle Porrine e si concluderà alle ore 17 alla Piccola con “Benvenuto 2020”, pomeriggio danzante con degustazione di tè a cura de U Descu Spiaretè.

Giovedì 2 alle ore 11 presso lo Stabilimento LA PLAYA i più temerari potranno essere i protagonisti della 14esima edizione del cimento invernale “Il primo tuffo dell’anno”. Presenterà l’evento Agostino Orsino. Distribuzione di cioccolata e vin brulè a cura de U Descu Spiaretè.

Venerdì 3 alle ore 9, con ritrovo sotto il Portico del Comune, la guida Marco Macchi accompagnerà i partecipanti all’escursione fino a Seborga, con visita del borgo.

Sabato 4 alle ore 14.30 in Piazza IV Novembre i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo “Magic Bunny in MagiExpress” a cura del Teatro dei Mille Colori e alle ore 21 alla Piccola il Gruppo Nasciui pe’rìe di Ospedaletti presenterà lo spettacolo teatrale dialettale “Non solo teatro” (regia di Luigi Cavicchia)

Domenica 5 ultimo incontro con la proiezione di film. Alle ore 17 presso i locali della Piccola, si potrà assistere alla proiezione del film di animazione “Le 5 Leggende” (2012). A chiusura del calendario delle manifestazioni natalizie, un’ultima grande festa per i bambini : il 6 gennaio alle ore 15 alla Piccola “Arriva la Befana”. Distribuzione di caramelle e panettone a cura

de U Descu Spiaretè. A seguire, alle ore 16, pomeriggio danzante.