Ospedaletti, manifestazioni natalizie: fine settimana ricco di eventi

Ospedaletti. Il Comune all’interno del programma delle manifestazioni natalizie, propone un fine settimana ricco di eventi.

Venerdì 20 alle 18 alla Piccola sarà possibile partecipare ad un momento di meditazione e confronto, “Pace nel cuore”, aperto a tutti, per incontrare se stessi, nel silenzio, in profondità. L’evento è a ingresso libero e coloro che vorranno partecipare dovranno portare con sé un tappetino da palestra (o una coperta) e un cuscino da meditazione (o un cuscino da divano). Il momento sarà guidato da Marco Giordano che da diversi anni in tutta Italia condivide con le persone il suo percorso di ricerca personale e spirituale, attraverso l’insegnamento di tecniche volte a fornire strumenti di crescita: Ho’Oponopono, Liberi Tutti, i Viaggi di Guarigione e Io Sono Tutto.

Diversi appuntamenti in previsione per sabato 21 dicembre dalle 8 alle 18 Corso Regina Margherita ospiterà il “Mercatino dell’Antiquariato, collezionismo e curiosità” a cura dell’Ass. Eventi Free e Antico doc. Alle 10.15 alla Piccola verrà celebrato un gesto di sensibilità ed altruismo. La signora Laura Notari Pellegri ha lasciato per testamento alla città di Ospedaletti, che tanto amava, un’autoambulanza. Il parroco don Remo benedirà l’autoambulanza e a seguire avverrà, a nome dei figli, la consegna delle chiavi a Ospedaletti Emergenza.

Alle 14.30 presso la pista ciclopedonale, nel tratto di fronte al palazzo comunale, si potrà essere protagonisti di un evento eccezionale: “Be Ospe”. I partecipanti formeranno la scritta umana “Ospedaletti” e realizzeranno lo scatto aereo dell’anno. Infine alle 21 alla Piccola si potrà assistere allo spettacolo teatrale “I Percorsi dell’Anima” a

cura del Teatro dell’Albero. Un viaggio sulla pista ciclabile che non solo parli dei luoghi che si incontrano lungo il percorso, ma le cui repliche avvengano proprio lungo i luoghi della pista. Lo spettacolo sarà composto da reading, brani a memoria, personaggi che si rispondono, sulla scorta di pagine e versi di grandi scrittori e poeti liguri che hanno abitato e descritto i territori toccati dal percorso ciclabile.

Domenica 22 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cristo Risorto, in Piazza Europa, si respirerà l’atmosfera natalizia: l’Associazione corale I Polifonici del Marchesato di Saluzzo proporrà un “Concerto Natalizio”. Il fine settimana si concluderà con un evento dedicato ai bambini alle 18 alla Piccola, dove verrà proiettato il film di animazione “Il Grinch” (2018).

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune al n. 0184/6822363 oppure consultare la pagina Facebook del Comune di Ospedaletti e-mail: comune@comune.ospedaletti.im.it