Ospedaletti, il calendario delle manifestazioni natalizie entra nel vivo

Ospedaletti. Il calendario delle Manifestazioni del Comune di Ospedaletti entra nel vivo del clima natalizio. Si parte questo pomeriggio, vigilia di Natale, alle 14.30 con l’immancabile incontro con Babbo

Natale: l’appuntamento sarà sulla pista ciclopedonale davanti al Comune, dove tutti potranno partecipare con la propria bicicletta a “Tutti in bici con Babbo Natale”.

In serata alle 23 la comunità si raccoglierà nella chiesa parrocchiale di Cristo Risorto in piazza Europa per partecipare alla solenne “Santa Messa della Natività” celebrata da Don Remo Carosi.

Giovedì 26 alle 16 presso i locali della Piccola si svolgerà un suggestivo concerto con strumenti tradizionali, “Notte della Cometa” a cura dell’Ass. Culturale Barabàn.

Venerdì 27 alle 9, con ritrovo presso il Portico del Palazzo Comunale, si partirà “Alla scoperta della collina di Ospedaletti”, una camminata con la guida Marco Macchi fino alla frazione di Coldirodi, con la possibilità di visitare la Pinacoteca Rambaldi (durata camminata 3 ore a/r – costo pinacoteca 3€). Alle 14.30 in Piazza IV Novembre lo spettacolo a cura di Fem spettacoli “Family Christmas Circus” allieterà grandi e piccini. Infine alle 21.30 alla Piccola i più giovani potranno scatenarsi in balli al “Christmas Party” con il Dj Alessio Conio.

Per gli appassionati di musica, nel fine settimana verranno proposti due eventi: sabato 28 alle 15.30 in Piazza IV Novembre “Concerto Gospel” con la Family Band Gospel Choir di Vallecrosia.

La serata di domenica 29 sarà allietata dallo spettacolo musicale “A Christmas Oasi’s Carol” con l’Ass. O.A.S.I. Appuntamento alle 20.30 alla Piccola.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune al n. 0184/6822363 oppure consultare la pagina Facebook del “Comune di Ospedaletti” e-mail: comune@comune.ospedaletti.im.it.