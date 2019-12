Ospedaletti, gli eventi nel mese di dicembre

Ospedaletti. I prossimi eventi del Comune di Ospedaletti nel mese di dicembre:

- domenica 15 dicembre alle 15.30 nella Piccola ex scalo merci si terrà “Respiro in Musica”. Si parlerà di

prevenzione e gestione delle problematiche respiratorie, con la dott.ssa Francesca Ascheri, fisioterapista respiratoria, e il dott. Claudio de Michelis, pneumologo. Momenti di parole ma anche di musica, con interventi del gruppo Smile Anyway.

– venerdì 20 dicembre alle 18 presso la Piccola, in via Cav. di Malta 1 si teRrà “Pace nel cuore”, Meditazione di Natale. Sarà possibile partecipare ad un momento di meditazione aperto a tutti, per avvicinarsi con serenità al clima

natalizio.

– venerdì 13 e lunedì 16 dicembre presso la biblioteca comunale alle 16.45 si terrà l’incontro “Colpire nel segno” alla scoperta e all’approfondimento della LIS – Lingua dei Segni Italiana, curato dalla dott.ssa Martina

Caminati, psicologa e assistente LIS e dal dott. Lorenzo Vito, educatore presso l’Istituto dei Sordi di Torino. Seguirà un altro incontro lunedì 16 alla stessa ora. L’evento è ad ingresso gratuito, non è necessaria la prenotazione e a chi ne farà richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Ospedaletti si colloca sempre di più tra le cittadine attente al benessere di residenti e turisti, proponendo eventi inseriti in un percorso che vuole coniugare la valorizzazione del territorio e del turismo con l’attenzione per tematiche importanti come la salute e la cura di sé.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo e Manifestazioni del Comune al n. 0184/6822363 oppure consultare la pagina Facebook del Comune di Ospedaletti

e-mail: comune@comune.ospedaletti.im.it