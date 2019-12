Ventimiglia. Anche quest’anno, per la quarta edizione, si terrà la veglia di Capodanno presso un Santuario Mariano.

Non sarà più al Santuario della Madonna delle Virtù a Ventimiglia ma al Santuario Madonna delle Porrine ad Ospedaletti, dove grazie all’ospitalità del parroco don Remo Carosi si potrà svolgere.

Il Santuario domina il Golfo di Ospedaletti molto amato dagli abitanti della località delle Porrine (un fiore bianco della famiglia delle gigliacee molto comune in quel luogo), la prima costruzione risale al 1500 ed ampliato nel 1800.

«La veglia è aperta a tutti e inizia alle 21 dal circuito -Cso Marconi- a piedi si prosegue per un breve tratto della strada Termini e successivamente per la strada delle Porrine, percorso in salita su strada asfaltata di circa 1 km si raggiungerà il Santuario con i Flanbeau.

Per chi ha necessità di raggiungere il Santuario in auto, è bene radunarsi per le 21.30, al bivio della strada termini, per salire con meno macchine possibile. Alle 22.15 Santa Messa ( si ricorderanno i defunti della Caritas Intemelia e del Cursillos). Alle 23.15 saremo ospiti del sig. Piero presso l’Agriturismo Ca’ de Runde, (molto particolare e sarà una gradita sorpresa visitarlo ) situato sopra il Santuario con vista sul bellissimo golfo di Ospedaletti, per un rinfresco e brindisi di Capodanno 2020. La veglia si terrà anche in caso di pioggia» – fanno sapere gli orgnaizzatori.

Questo “Veglione a Kosto 0” viene organizzato dagli Amici di Enrica ( Responsabile e cofondatrice del Centro Caritas Intemelia deceduta nel 2016). Coloro che desiderano partecipare possono comunicarlo con un sms o WhatsApp al 3664438040.