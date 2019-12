Ospedaletti, fervono i preparativi per “lo scatto aereo dell’anno”

Ospedaletti. Una moltitudine di persone che componga la scritta “Ospedaletti” e che sia ben visibile dall’alto. E’ questo l’obiettivo prefissato dal Comune per il prossimo 21 dicembre.

In quel giorno, alle 14,30 i residenti (e non solo) sono invitati nel tratto di pista ciclabile che passa davanti al municipio, per formare con i propri corpi la scritta in questione, essere fotografati dall’alto e realizzare quello che la pagina Facebook del Comune definisce come “lo scatto aereo dell’anno”.